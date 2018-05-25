Снова в продаже «Лечебник Агни-Йоги»

Дорогие друзья! Издательством «Дельфис» в очередной раз переиздан сборник «Лечебник Агни-Йоги. Медицина третьего тысячелетия».

Агни Йога, или Учение Живой Этики, с полным правом может быть названа Откровением ХХ века и представляет собой уникальный опыт синтеза духовной культуры в непосредственном применении к земной жизни человека и общества.

Основы этого Учения даны от имени одного из Махатм Великого Белого Братства легендарной Шамбалы. Они изложены в 14-ти книгах, записанных, собранных и опубликованных в 20-30-х годах

Е.И. и Н.К. Рерихами.

В серии «Мир Агни-Йоги» предпринимается попытка представить Живую Этику в виде целостных и детально разработанных тематических сборников, посвященных наиболее актуальным и волнующим большинство читателей вопросам, с целью облегчения практической работы со сложноорганизованным материалом этого Учения.

Настоящий сборник посвящен проблемам сохранения здоровья, лечения болезней, их профилактике и вопросам должного образа жизни.

Содержание книги: http://www.delphis.ru/journal/news/soderzhanie-sbornika-lechebnik-agni-iogi

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