Снова в продаже «Христос и Христианство»

Дорогие друзья! В издательстве «Дельфис» вышла книга А.М.Шустовой «Христос и Христианство».

В книге анализируется сущность провозвестия Иисуса Христа с точки зрения современных научно-исторических данных и нового мировоззрения, которое стало формироваться в Новую Эпоху (ХIХ - ХХI вв.).

Автор рассматривает основные события из жизни Иисуса, историю зарождения христианства, а также древнее знание, положенное в основу Нового Завета и христианской мысли, анализирует влияние христианства на современный мир.

Многие мысли, высказанные автором, - серьезное предложение для искреннего и откровенного диалога о христианской культуре и религии, переживающей ныне острый кризис.

Приобрести книгу можно в интернет-магазине «Дельфис Книги»: http://delphisbooks.ru/khristos-i-khristianstvo/