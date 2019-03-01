Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» вновь выпущена книга А.М. Шустовой «Историческое значение экспедиции Н.К. Рериха в Центральную Азию»

Большинство исследований Центрально-азиатской экспедиции Н.К. Рериха рассматривают рериховскую экспедицию в основном как самостоятельное мероприятие, без учёта предыстории и возможной преемственности с другими историческими событиями. В исследовании автора делается попытка показать, что экспедиция Н.К. Рериха, на самом деле, была частью и в определённом смысле кульминацией целого ряда сложных исторических процессов, происходивших в конце XIX — в первой половине XX века в Центральной Азии.

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