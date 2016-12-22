Снова в продаже «Беседы Учителя» в 2-х книгах

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел дополнительный тираж 2-й книги К.Е.Антаровой «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день».

Теперь ее, так же, как и 1-ю книгу можно приобрести в нашем интернет-магазине.

«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день» книга 2: http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-2/

«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день» книга 1: http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-1/