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Новости
 
21.12.2016
Снова в продаже «Беседы Учителя» в 2-х книгах

Дорогие друзья!
В издательстве «Дельфис» вышел дополнительный тираж 2-й книги К.Е.Антаровой «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день».

Теперь  ее, так же, как и 1-ю книгу можно приобрести в нашем интернет-магазине.

«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день» книга 2: http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-2/

«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день» книга 1: http://delphisbooks.ru/besedy-uchitelya-kak-prozhit-svoy-seryy-den-kniga-1/

    

   

 

 

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