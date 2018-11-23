Снова в продаже

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Дорогие друзья! Издательством «Дельфис» переизданы книги:

Голос безмолвия. Е.П.Блаватская; Свет на пути. М.Коллинз И Теогенезис. Третья часть станц книги Дзиан Голос безмолвия. Е.П.Блаватская; Свет на пути. М.Коллинз

Эти три небольшие книги: «Голос безмолвия», «Два пути», «Семь врат» – являются отрывками из Сокровенных индусских писаний – «Книги Золотых Правил», впервые обнародованной Еленой Петровной Блаватской. До этого она была недоступна никому, кроме небольшого числа посвящённых в Индии. Эти отрывки как тайное знание могли даваться для духовного руководства только ученикам (чела) восточных оккультных школ. Школы эти благодаря определённому психологическому методу раджа-йоги развивали в своих учениках скрытые психические силы, которые у обычных людей раскроются лишь через много-много поколений.

Четвёртая книга «Свет на пути», обнародованная Мейбл Коллинз, также является отрывком из «Книги Золотых Правил».

Все эти произведения дают современному читателю массу знаний и вдохновение для самосовершенствования.

Теогенезис

Как известно всем, изучающим «Тайную Доктрину», первые два тома этого монументального труда Е. П. Блаватской называются «Космогенезис» и «Антропогенезис». Они были составлены ею на основе древних Станц Дзиан под руководством нескольких Посвящённых Великой Белой Ложи.

Представляемый том «Теогенезис» содержит дополнительные Станцы, обещанные сообществу изучающих Религию Мудрости. Они были переданы человечеству теми же Учителями, которым посвятила свою жизнь и труд Е.П. Блаватская, и составляют следующую, третью часть той же священной Книги Дзиан, из которой были взяты Станцы «Тайной Доктрины». Эти Станцы освещают эволюционный путь человека, ведомого, направляемого и оберегаемого Божественными Силами, создавшими его.

«Теогенезис» был передан при посредстве Храма Человечества и впервые увидел свет на страницах «Темпл Артизан» (The Temple Artisan) - его официального издания - в начале XX века.