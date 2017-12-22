Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома проработали материал. На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием прочитанного.





Калачакра





Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.