Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие
Дорогие друзья!
В четверг, 21 декабря 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»
Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.
Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)
Владимир Васильевич Ярый
Тема занятия:
Тайная Доктрина (продолжение)
Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома проработали материал. На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием прочитанного.
Калачакра
Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.
Приветствуется любой благотворительный взнос
Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,
8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова
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