Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

Дорогие друзья!

В четверг, 14 декабря 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»

Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.

Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)



Владимир Васильевич Ярый

Тема занятия:

Тайная Доктрина. Станца 1 (продолжение)

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .

На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием материала.

Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.

Калачакра

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется любой благотворительный взнос



Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова