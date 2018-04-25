Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие
Дорогие друзья!
В четверг, 26 апреля 2018 года в 18:30 в клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»
Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат
Тема занятия:
Тайная Доктрина (продолжение)
Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома проработали материал. На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием прочитанного.
Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.
Приветствуется любой благотворительный взнос.
Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты:
8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина
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