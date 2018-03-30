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Новости
 
27.03.2018
Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

    Дорогие друзья!
    В четверг, 29 марта 2018 года в 18:30 в  клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»

    

     Занятия семинара  основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат
    
      Тема занятия:

     Тайная Доктрина (продолжение)

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома проработали материал. На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием прочитанного.

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.
    Приветствуется любой благотворительный взнос.
    Здесь же слушатели семинара  могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

 

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты:
8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова
 

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