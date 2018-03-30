Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

Дорогие друзья!

В четверг, 29 марта 2018 года в 18:30 в клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»

Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат



Тема занятия:

Тайная Доктрина (продолжение)

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома проработали материал. На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием прочитанного.

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется любой благотворительный взнос.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты:

8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова

