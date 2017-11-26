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Новости
 
21.11.2017
Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

 Дорогие друзья!

В четверг, 23 ноября 2017 года в 18:30 в  клубе «Дельфис» состоится очередное занятие в школе «Эволюция сознания»

Занятия семинара  основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.
Ведущий: руководитель Московской  Школы  теософии, Член МТО (Адьяр)


Владимир Васильевич Ярый

Тема занятия:

Тайная Доктрина. Пролог (продолжение)

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .
На занятиях можно поделится своими открытиями и пониманием материала.
Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.

 

 

Калачакра

 

Планы бытия и ниданы

 

Приглашаются все. 

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется любой благотворительный взнос

 

Здесь же слушатели семинара  могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

 

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

 

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова

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