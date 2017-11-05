Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие

Дорогие друзья!

В четверг, 9 ноября 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» продолжит работу школа-семинар «Эволюция сознания»

(Занятия школы будут проводится еженедельно по четвергам)

Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.

Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)



Владимир Васильевич Ярый

Тема занятия: Тайная Доктрина. Пролог

Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .

На занятиях можно поделится открытиями, пониманием.

Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.

Калачакра

Планы бытия и ниданы