Школа-семинар «Эволюция сознания» приглашает на занятие
Дорогие друзья!
В четверг, 9 ноября 2017 года в 18:30 в клубе «Дельфис» продолжит работу школа-семинар «Эволюция сознания»
(Занятия школы будут проводится еженедельно по четвергам)
Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махатм.
Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)
Владимир Васильевич Ярый
Тема занятия:
Тайная Доктрина. Пролог
Желательно, чтобы учащиеся школы самостоятельно дома прочитали материал на указанную тему .
На занятиях можно поделится открытиями, пониманием.
Желательно иметь конспекты (то, что дома наработали) книги, тетрадь ручку.
Калачакра
Планы бытия и ниданы
Приглашаются все.
Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность Фонда.
Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,
8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова
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