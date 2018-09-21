Школа-семинар «Эволюция сознания» открывает сезон
Дорогие друзья!
В клубе «Дельфис» начинает работу школа «Эволюция сознания».
Занятия школы будут проводиться каждый четверг в 18:30
Первое занятие состоится 13 сентября 2018 года
Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат
Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.
Приветствуется любой благотворительный взнос.
Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.
Адрес проведения занятий школы: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
http://www.delphis.ru/contacts
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