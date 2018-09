warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 12.09.2018 Школа-семинар «Эволюция сознания» открывает сезон Дорогие друзья! В клубе «Дельфис» начинает работу школа «Эволюция сознания». Занятия школы будут проводиться каждый четверг в 18:30 Первое занятие состоится 13 сентября 2018 года

Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется любой благотворительный взнос.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге. Адрес проведения занятий школы: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

http://www.delphis.ru/contacts