Школа-семинар «Эволюция сознания» открывает сезон

Дорогие друзья!

В клубе «Дельфис» начинает работу школа «Эволюция сознания».

Занятия школы будут проводиться каждый четверг в 18:30

Первое занятие состоится 13 сентября 2018 года



Занятия семинара основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.



Приветствуется любой благотворительный взнос.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

Адрес проведения занятий школы: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

http://www.delphis.ru/contacts