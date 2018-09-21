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Новости
 
12.09.2018
Школа-семинар «Эволюция сознания» открывает сезон

  Дорогие друзья!

В  клубе «Дельфис» начинает работу школа «Эволюция сознания».

Занятия школы будут проводиться каждый четверг в 18:30 

Первое занятие состоится 13 сентября 2018 года

      
         Занятия семинара  основаны на изучении Тайной Доктрины и Агни-Йоги как Единого Учения Махат

 

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.


    Приветствуется любой благотворительный взнос.
    Здесь же слушатели семинара  могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

 

Адрес проведения занятий школы: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
http://www.delphis.ru/contacts

 

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