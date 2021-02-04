Школа-семинар «Единая эволюция сознаний» в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕОСОФСКИЕ СЕМИНАРЫ РОССИИ. Московская Школа теософии

Школа-семинар «Единая эволюция сознаний» в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!

Для всех кто изучает и интересуется трудами Е.П. Блаватской, семьи Рерих.

Дата: 9 января

Время: 11.00 - 17.00

Место: г. Нижний Новгород, Учебный Центр: Сормовское шоссе, д. 20 «А», 4 эт, оф. 419 , метро Канавинская (3 минуты от метро). Ориентир — ТЦ «Новая Эра», если встать лицом к ТЦ, справа здание, на 1 эт. «Медицинский центр «Садко» и «Здоровенок», вход со двора, вывеска (зеленый фон, белые буквы «Московский гуманитарно- экономический Университет»).

Превью Семинара:

Предложенные темы знакомят со знаниями эволюционного развития, раскрывают более углубленное понимание строения Вселенной, Космоса, природы и человека, способствуют закреплению и выяснению новых методологических аспектов в научной системе эволюции человечества:

«Возрастная психология», «Законы Времени», «Дисциплина Ума», «Законы Космоса, Природы, Человека», «Эволюция рас человечества», «Причинно-следственная связь. Калачакра», «Тайная Доктрина - синтез науки, религии, философии», «Космогенезис, Антропогенезис, Теогенезис», «Квантовый переход. Качество Времени», «О Сovid 19» и др.

Презентация 3-ей книги «Калачакра - Тантра» известного тибетолога, ученицы Ю.Н. Рериха В.С. Дылыковой-Парфионович (перевод и расшифровка тибетских текстов, впервые на русском языке)

Алгоритм проведения:

вступительная часть (ознакомление с главной доктриной);

основная часть (аспекты и методы системы);

брифинг (вопросы-ответы).

Спикеры:

Владимир Васильевич Ярый - руководитель Московской Школы теософии, психолог.

Евгения Михайловна Шабурникова - координатор проектов Фонда содействия развитию социально значимой и просветительской деятельности «Теософия».

Заявки на участие в Семинаре sozkultura@mail.ru, тел/whatsapp 8 (926) 910-92-77 и ОНЛАЙН на сайте.

ВМЕСТЕ БЫТЬ ЛЕГКО!