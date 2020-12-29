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Новости
 
08.12.2020
Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ»)

Дорогие друзья!

Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ») – официального печатного органа Теософского общества (Адьяр) – в День рождения организации, выпустила в свет первый номер русскоязычной версии журнала.


Посмотреть и скачать журнал:

https://vk.com/doc10671342_576245482?hash=c4bf698ef71c52a57c&dl=561c68696af66be70b


Содержание номера:

Статьи международного президента Тима Бойда и Бориса Цыркова;
Доклад с международной конвенции в Варанаси;
Статья о теософской этике;
Анонс новой книги от Клемисе Петтер;
Статья доктора Кришны о Кришнамурти...

 


В переводе журнала на русский язык приняли участие теософы России и Украины.

Подписка и распространение журнала-бесплатные

 

При перепечатке ссылка на источник-обязательна

 

Подписка на журнал: Theosophist@ts-russia.org


Приглашаем к участию волонтеров-переводчиков!

Приятного чтения!!!

Будем признательны за перепост данной новости.

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России

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