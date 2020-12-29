Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ»)
Дорогие друзья!
Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ») – официального печатного органа Теософского общества (Адьяр) – в День рождения организации, выпустила в свет первый номер русскоязычной версии журнала.
Посмотреть и скачать журнал:
https://vk.com/doc10671342_576245482?hash=c4bf698ef71c52a57c&dl=561c68696af66be70b
Содержание номера:
Статьи международного президента Тима Бойда и Бориса Цыркова;
Доклад с международной конвенции в Варанаси;
Статья о теософской этике;
Анонс новой книги от Клемисе Петтер;
Статья доктора Кришны о Кришнамурти...
В переводе журнала на русский язык приняли участие теософы России и Украины.
Подписка и распространение журнала-бесплатные
При перепечатке ссылка на источник-обязательна
Подписка на журнал: Theosophist@ts-russia.org
Приглашаем к участию волонтеров-переводчиков!
Приятного чтения!!!
Будем признательны за перепост данной новости.
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
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