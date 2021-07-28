российско-украинско-индийская программа «НА ПУТИ УЧЕНИЧЕСТВА» приглашает
Дорогие друзья!
Совместная российско-украинско-индийская программа «НА ПУТИ УЧЕНИЧЕСТВА», с международными лекторами Адьяра, приглашает на цикл встреч!
Этот цикл встреч рассматривает уникальные источники мудрости, самоисследования и самосовершенствования, которые являются жемчужинами теософской литературы.
Эти тексты содержат послания из очень высокого духовного источника наполнены силой и глубиной, с одной стороны, и имеют простое поэтическое и аллегорическое изложение – с другой.
Их строки вдохновляют, мотивируют и направляют любого стремящегося искателя истины по Духовному Пути или пути Воли-Мудрости-Любви-Сострадания.
Этот цикл встреч проведут международные лекторы Теософского общества, проживающих в Адьяре и представляют Индийскую секцию ТО:
Чандракант А. Шинде – Отставной профессор зоологии. Пожизненный член Теософского общества, которому несет службу с 1975 года. Проводит семинары, Школы мудрости, Учебные лагеря. Многие его статьи опубликованы в Theosophist, Wake Up India, Theosophical Digest, The Indian Theosophist и др.
Сейчас он живет в Адьяре со своей женой, работает библиотекарем Адярской библиотеки и исследовательского центра, а также заведующим отделом редакции. Он является секретарем средней школы Олькотта, а также принимает участие в различных мероприятиях ТО в Адьяре.
Шихар Агнихотри – закончил Университет Мумбаи, Индия, инженер судоходства. Через 10 лет ушел в отставку. Присоединился к Теософскому обществу в 2008 году благодаря матери, которая является членом с 1980-х годов. Основатель ложи PRAGYA и группы ТОС MAITRI в Лакнау.
Проводит учебные лагеря, семинары, молодежные лагеря, читает публичные лекции по всей Индии и выступает на Международных теософских форумах. Его статьи опубликованы в международном журналах The Theosophist, The Indian Theosophist, Wake up India, французских и испанских теософских журналах.
В мае 2020 вместе с женой Каталиной запустил YouTube-канал "PragyaCSstudio", чтобы сделать теософские учения доступными для как можно большего количества людей. В настоящее время волонтер в Международной Штаб-квартире TО в Адьяре, Ченнай, Индия.
ПРОГРАММА ВСТРЕЧ:
31 ИЮЛЯ, суббота. Начало в 18.00 (время московское)
СПИКЕР: проф. Ч. А. Шинде
Тема №1 «ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ»: Е. П. Блаватская о пути к Храму Божественной Мудрости (Теософии).
Эти Золотые ступени разделены на три группы: подготовка, обучение и действие.
Первые 4 шага предназначены для очистки и подготовки, а затем 5-й шаг дает Видение.
Следующие 4 шага (6,7,8,9) фактически дают тренинг самопроверки (самонаблюдения) через испытания и тренировки.
И последние 4 шага (10,11,12,13) предназначены для действий. Нас просят действовать. Сделайте это прямо сейчас - вот какое сообщение. Не откладывайте это на следующую жизнь.
НАЧНИТЕ ИССЛЕДОВАТЬ СВОИ СКРЫТЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ!
07 АВГУСТА, суббота. Начало в 18.00 (время московское)
СПИКЕР: Шихар Агнихотри
Тема №2 «У НОГ УЧИТЕЛЯ»: Дж. Кришнамурти о самопознании и самосовершенствовании.
В книге «У ног Учителя», написанной Дж. Кришнамурти под псевдонимом Альцион, особое внимание уделяется четырем качествам, а также их применению в повседневной жизни, что является наиболее важным аспектом духовной жизни. Таким образом, в этой книге мы видим, что обсуждается самый фундаментальный аспект квалификаций, который дает нам, как стремящемуся, очень четкое представление о том, что ожидается от искателя истины.
В книге рассматриваются четыре квалификации:
Различение:
Первое из этих качеств - обычно воспринимается как различение между реальным и нереальным, которое ведет людей на Путь. Это также намного больше; и его следует практиковать не только в начале Пути, но и на каждом этапе его каждый день до конца.
Отсутствие желаний:
Есть много людей, для которых квалификация отсутствия желаний является трудной, поскольку они чувствуют себя своими желаниями - что если их особые желания, их пристрастия и антипатии будут отброшены, то у них не будет никакой личности, идентичности.
Праведное поведение:
Шесть пунктов поведения, которые являются особо необходимыми, изложены Мастером как: Контроль над разумом, Контроль действий, Толерантность, Бодрость, однонаправленность, Уверенность.
Любовь:
Из всех качеств любовь является наиболее важной, поскольку, если она достаточно сильна в человеке, она заставляет его приобретать все остальное, а всего остального без нее никогда не будет достаточно. Часто это переводится как сильное желание освобождения от круговорота рождений и смертей и единения с Богом. Но, говоря так, звучит эгоистично и дает только часть смысла.
Наконец, в нем говорится: «Мудрость, которая позволяет вам помогать, воля, которая направляет мудрость, любовь, которая вдохновляет волю, - вот ваша квалификация. Воля, Мудрость и Любовь - три аспекта ЛОГОСА; и вы, желающие записаться, чтобы служить ему, должны проявить эти аспекты в мире.
21 АВГУСТА, суббота. Начало в 18.00 (время московское).
СПИКЕР: проф. Ч. А. Шинде
Тема №3 «СВЕТ НА ПУТИ»: от очищения сердца к пробуждению Духа.
Свет внутри нас. Если мы не способны воспринимать внутри себя, бесполезно искать это в другом месте.
Часть I книги - указания для служения человечеству - с четырьмя необходимыми квалификациями:
Способность к истинному зрению, Способность к истинному слуху, Способность к правдивой речи, Способность Души предстать перед Мастером
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Первые 21 правило - подразумевают уменьшение «я» и осознание того, что каждый человек для себя является собственным путем, истиной и жизнью.
Часть II книги - выражает метафоры воина и музыки. Правила осмотра вокруг и внутри. В вас свет мира. Вы войдете в свет, но вы никогда не коснетесь пламени.
28 АВГУСТА, суббота. Начало в 18.00 (время московское)
СПИКЕР: Шихар Агнихотри
Тема №4 «СЕМЬ ВРАТ»: как создать внутреннюю тишину, чтобы услышать Голос Безмолвия
«Голос безмолвия» - поистине мистическая книга с очень поэтичным выражением, состоящая из трех фрагментов. Хотя Фрагменты на самом деле не имеют никакого значения и не следуют друг за другом, они рассматривают один и тот же предмет по-разному, что было способом древних акцентировать внимание на предмете и запечатлеть его в уме ученика.
Первый фрагмент называется «Голос безмолвия», второй фрагмент называется «Два пути», а «Семь врат» образуют третий и последний фрагмент этой книги. Предмет Семи Врат имеет дело с процессом или путем, который, если следовать ему усердно и разумно, может привести претендента к Святая Святых или Санктум Санторум, расположенному в святилище его собственного сердца, приподнимая завесу Майи-Иллюзии чувства обособленности и достигая слияния с универсальным сознанием.
Ключи к Семи Вратам упоминаются как: Дана (ключ милосердия и бессмертной любви), Шила (ключ гармонии в словах и действиях), Кшанти (сладкое терпение, которое ничто не может поколебать), Вайрагья (безразличие к удовольствиям и к боли, победа над иллюзией), Вирья (бесстрашная энергия, которая пробивается к небесной истине), Дхьяна (золотые врата которой однажды открылись и ведут Нарджол в царство вечного Сат и его непрекращающееся созерцание), Праджня (ключ к которому делает человека Богом).
ЯЗЫК ДОКЛАДА английский с переводом на русский
Вход в ZOOM: www.zoom.us
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ НА ПЛАТФОРМЕ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ И У НЕГО ОТЛИЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И ПАРОЛЬ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ!
Подключится к конференции Zoom можно с 17.45 (время московское)
Прямая ссылка: https://us02web.zoom.us/j/5597708530?pwd=ZmJTSnpXZkZ2WnFWTktWRlVvNVJXQT09
Идентификатор конференции: 559 770 8530
Код доступа: 2021
Предполагается трансляция встреч в реальном времени на страницу Теософского общества в Украине на Фейсбуке https://www.facebook.com/theosophy.in.ua Начало в 18.00.
Регистрация и установка программ не нужны.
Войти в лекторий можно также кликнув по оранжевой кнопке внизу этой новости за 10 минут до начала.
Проблемы со входом, не можете найти ссылку? Отправьте письменный запрос на адрес: org@theosophy.in.ua
Остались вопросы? Пишите на: pr@ts-russia.org
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
ЗАЙТИ В ЛЕКТОРИЙ (кнопка будет активна за 10 минут до начала мероприятия)
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