Программа Национального конгресса Теософского общества в России
ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ
ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В БРАЗИЛИИ
Программа
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
28-29 ноября 2020 г.
28 ноября 2020, суббота, 12.00-17.00 (время московское)
12.00-12.20 – Открытие Конгресса. Приветственные слова. Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России.
12.20-13.00 – «Путь сердца и путь ума» Павел Малахов, президент Отделения «Свет Истины», г. Кемерово.
13.00-13.40 – «Путь сердца - закон любви» Петрищевская Татьяна, президент
Отделения «Анахата», г. Москва.
13.40-14.00 – «Путь сердца – путь познания» Логаева Елена, теософская группа «Белый Лотос», г. Москва.
Теософская поэзия. Стихи Леонида Володарского читает Андрей Шубенков, Отделение «Возрождение», с.Макарьевка.
14.00-15.00 – «Путь бодхисаттвы и тайна счастья» Эдуарду Уивер, Член Теософского общества с 1974 года, директор Издательского Дома Теософского Общества, директор Теософского Института Бразилии.
15.00-16.00 - «Уничтожение иллюзии» Рикарду Линдеманн, Официальный международный лектор Теософского общества, член Генерального совета Теософского общества. Президент Союза астрологов в Бразилии, переводчик Бхагавадгиты.
16.00-17.00 – «Путь Бодхисаттвы» Алещандри Хозенвалдж, врач, психиатр, работает в Суде в Бразилиа. Является членом Теософского Общества с 1979 года.
29 ноября 2020, воскресенье, 12.00-18.00 (время московское)
Универсальная молитва
12.10-12.20 – Поэтическое вдохновение. Стихи читает Петрищевская Татьяна, президент Отделения «Анахата», г. Москва.
12.20-12.40 – «Практика сердечной любви и выражение ее в символах» Кривич Любовь, член Теософского общества, г. Москва.
13.00-13.30 – «Как я изучал теософский словарь» Мурашов Александр, Отделение «ОМ-Тара», г. Омск.
13.30-14.00 - «Путь сердца как неизбежность» Африкян Игорь, Отделение «София», г. Москва.
Поэтическая страничка. Свои стихи читает Любовь Кривич, Москва.
14.00-15.00 – «Момент поворота от эгоизма к состраданию» Изис Хезенджи, президент Межамериканской теософской федерации, Официальный международный лектор Теософского общества с опытом выступлений по темам теософии в 32 странах.
15.00 – 16.00 – «Знание и Сострадание» Сержю Мораис, президент Теософского общества в Бразилии.
16.00-17.00 – «Сострадание подобное молнии» Рафаэл Аубукерке, директор молодёжного отдела Бразильской секции Теософского Общества, имеет докторскую степень Ноттингемского университета (Великобритания).
17.00-18.00 – «Путь Сердца» Тим Бойд, международный президент Теософского
общества (Адьяр).
18.00 - Завершение работы Конгресса
Подключиться к Конгрессу можно по прямой ссылке:
https://zoom.us/j/99307080547?pwd=VnovdHU0dWF2K1NWM2MramNONVVzdz09
Идентификатор конференции: 993 0708 0547
Код доступа: 171175
В Программе Конгресса указано московское время!!!
Обращаем Ваше внимание, что идентификатор этого мероприятия отличен от идентификатора Единой онлайн-платформы Теософского общества в России.
Техническая поддержка: elenalogaeva@list.ru
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