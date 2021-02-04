Программа мероприятий Теософского общества в России на январь
Дорогие друзья!
Теософское общество в России начинает Новый 2021 год
В этом месяце нас ждут встречи по медитации с Андреем Шубенковым, онлайн-лекторий с новыми интересными темами и изучение Тайной Доктрины, встреча с международным докладчиком, выступление на стыке теософии и художественной литературы, панельная дискуссия о дисциплине теософа и его мышлении.
Программа:
https://ts-moscow.us13.list-manage.com/track/click?u=b78a60ba152c34060fc66951a&id=b714fba120&e=a0163f7944
Всем хорошего новогоднего настроения и интересных праздников!
С братским приветом
Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России pr@ts-russia.org
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