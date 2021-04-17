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Новости
 
14.04.2021
Программа мероприятий Теософского общества в России на апрель

Дорогие друзья!

Ознакомиться с программой Теософского общества в России на АПРЕЛЬ 2021 можно кликнув по  кнопке "Смотреть программу" внизу новости или по этой ссылке

  • Встречаемся каждую субботу на курсе "Медитация и жизнь" с Андреем Шубенковым (начало в 07:50 мск).

  • Теософский-лекторий (онлайн-ведущая Елена Логаева,  г.Москва) традиционно начинает свою работу каждую субботу в 10:00 (мск.)

  • В этом месяце своими выступлениями порадуют омичи Александр и Наталья Мурашовы.

  • Международную встречу "ДУХ, ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНОЕ" проведет Ю.С.Пандей (Индия) спикер, президент и национальный лектор Уттаракхандской Федерации Индийской секции Теософского общества.

  • Тема круглого стола 25 апреля "Виды йоги". Проводит Наталья Кожанова, г.Кемерово.

  • Оналйн-чтение "Тайной Доктрины" Е.П.Блаватской (ведущий-Павел Малахов, г.Кемерово) проходит каждое воскресенье в 15:00 (мск.)

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
pr@ts-russia.org

Смотреть программу на АПРЕЛЬ 2021
 

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