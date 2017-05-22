Приглашение на конференцию «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РЕРИХОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕРИХОВСКИЙ КОМИТЕТ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры» Посвящается памяти Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха, 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений

Дорогие коллеги!

Приглашаем принять участие в конференции «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры». Конференция посвящается памяти Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха, а также 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений. Конференция состоится 6–8 октября 2017 г. в Государственном музее Рерихов (Москва, Малый Знаменский пер., 3/5).

На конференции предлагается рассмотреть следующие темы:

Вклад семьи Рерихов в развитие российско-индийских отношений. Религиозно-философские традиции Востока и философия Живой Этики. Культура и природа Востока в творчестве Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, С.Н. Рериха. Юрий Николаевич Рерих – исследователь культуры Востока:

(а) личность; (б) труды; (в) ученики.

Просьба присылать заявки на участие и тезисы докладов по электронной почте: roerich.association@mail.ru (в копии roerich-seminar@yandex.ru) до 10 сентября 2017 г. Регламент – 20 мин. Иногородние участники, при отсутствии возможности лично присутствовать на заседании, могут выступить по скайпу или прислать видеозапись доклада. Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора докладов.

От Оргкомитета:

ЖИГОТА Виктор Эдуардович

Моб. тел.: +7 929 654 71 77