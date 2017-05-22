ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РЕРИХОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕРИХОВСКИЙ КОМИТЕТ
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ РЕРИХОВ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры»
Посвящается памяти Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха,
70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений
Дорогие коллеги!
Приглашаем принять участие в конференции «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры». Конференция посвящается памяти Н.К. Рериха и Ю.Н. Рериха, а также 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений. Конференция состоится 6–8 октября 2017 г. в Государственном музее Рерихов (Москва, Малый Знаменский пер., 3/5).
На конференции предлагается рассмотреть следующие темы:
- Вклад семьи Рерихов в развитие российско-индийских отношений.
- Религиозно-философские традиции Востока и философия Живой Этики.
- Культура и природа Востока в творчестве Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, С.Н. Рериха.
- Юрий Николаевич Рерих – исследователь культуры Востока:
(а) личность; (б) труды; (в) ученики.
Просьба присылать заявки на участие и тезисы докладов по электронной почте: roerich.association@mail.ru (в копии roerich-seminar@yandex.ru) до 10 сентября 2017 г. Регламент – 20 мин. Иногородние участники, при отсутствии возможности лично присутствовать на заседании, могут выступить по скайпу или прислать видеозапись доклада. Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора докладов.
От Оргкомитета:
ЖИГОТА Виктор Эдуардович
Моб. тел.: +7 929 654 71 77
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