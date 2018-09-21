Приглашение на II Международный теософский конгресс
Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса, посвященного 143-й годовщине основания международного Теософского общества и 130-летию выхода в свет «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской
Конгресс состоится в г. Санкт-Петербурге 17-18 ноября 2018 года
Главная концепция мероприятия: научная ценность, актуальность и значимость фундаментального труда Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина».
Организаторы: Московская Школа теософии, инициативная группа теософов Санкт-Петербурга
Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, 2 этаж, зал "Music Hall"
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