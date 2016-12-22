Дорогие друзья!
Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием
«Жизнь бесконечна»
Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук
Борис Устинович Родионов
В понедельник 12 декабря 2016 в 18:00 состоится лекция (№7) на тему:
Роботы, создающие миры
Переключения нейронов ноосферы – флюксов осуществляют умные роботы, работающие с объектами как вселенского масштаба (звезды, галактики), так и на ядерном уровне (фемтометры). Жизнь человека обеспечивает целый набор роботов, именуемый «душой». Постоянная перестройка ноосферы позволяет её всякий раз рассматривать как «новый мозг», обеспечивающий сохранение уже накопленной информации о Вселенной (и каждом её существе, включая нас, людей) и дополняющий свой всеохватывающий мыслительный процесс новыми элементами, так что интенсивность творческой деятельности Супермозга-ноосферы со временем только нарастает. Вечное Творчество Создателя с предвидением последствий всех генерируемых Им событий обеспечивает возможность вечного совершенствования нас, людей. С переходом от режима нашего материального обновления (реинкарнации) к режиму вечной жизни, где материальная смерть возможна уже только по нашему собственному желанию.
Приглашаются все. Вход свободный!
Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контактный телефон: 8 495-628-06-79
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