Дорогие друзья! Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием «Жизнь бесконечна» Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук Борис Устинович Родионов В понедельник 12 декабря 2016 в 18:00 состоится лекция (№7) на тему:

Роботы, создающие миры

Переключения нейронов ноосферы – флюксов осуществляют умные роботы, работающие с объектами как вселенского масштаба (звезды, галактики), так и на ядерном уровне (фемтометры). Жизнь человека обеспечивает целый набор роботов, именуемый «душой». Постоянная перестройка ноосферы позволяет её всякий раз рассматривать как «новый мозг», обеспечивающий сохранение уже накопленной информации о Вселенной (и каждом её существе, включая нас, людей) и дополняющий свой всеохватывающий мыслительный процесс новыми элементами, так что интенсивность творческой деятельности Супермозга-ноосферы со временем только нарастает. Вечное Творчество Создателя с предвидением последствий всех генерируемых Им событий обеспечивает возможность вечного совершенствования нас, людей. С переходом от режима нашего материального обновления (реинкарнации) к режиму вечной жизни, где материальная смерть возможна уже только по нашему собственному желанию.