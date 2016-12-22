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Новости
 
07.12.2016
Приглашаем в клуб «Дельфис» на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

 

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов 

 

В понедельник 12 декабря 2016 в 18:00 состоится  лекция (№7) на тему:

Роботы, создающие миры

 Переключения нейронов ноосферы – флюксов осуществляют умные роботы,  работающие с объектами как вселенского масштаба (звезды, галактики), так и на ядерном уровне (фемтометры). Жизнь человека обеспечивает целый набор роботов, именуемый «душой».  Постоянная перестройка ноосферы позволяет её всякий раз рассматривать как «новый мозг», обеспечивающий сохранение уже накопленной информации о Вселенной (и каждом её существе, включая нас, людей) и дополняющий свой всеохватывающий мыслительный процесс новыми элементами, так что интенсивность творческой деятельности Супермозга-ноосферы со временем только нарастает. Вечное Творчество Создателя с предвидением  последствий всех генерируемых Им событий обеспечивает возможность вечного совершенствования нас, людей. С переходом от режима нашего материального обновления (реинкарнации) к режиму вечной жизни, где материальная смерть возможна уже только по нашему собственному желанию.

 

Приглашаются все.  Вход свободный!

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts

 

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