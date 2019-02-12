Приглашаем навстречу с Е.А. Файдышем

Дорогие друзья!

В пятницу, 8 февраля 2019 года в 19:00 приглашаем вас в офис Благотворителного фонда «Дельфис» на лекцию

Кармические проблемы в жизни современного человека. Метаисторические аспекты, кармических проблем: Апокалипсис, Шамбалинская война

Встречу ведёт академик РАЕН, президент российского фонда «Трансперсональной психологии», директор Института ноосферных исследований», руководитель Международного проекта по экологии информационной среды фонда «За выживание и развитие человечества»

Евгений АлександровичФайдыш

На встрече будут рассмотрены вопросы понятия кармы, кармического опыта и этапы посмертного существования, а также психотехника проработки кармических проблем.

Одна из проблем современного человека — хронический стресс, низкий уровень жизненной энергии, постоянно преследующие неудачи. Очень часто все это имеет один общий корень, связанный с какими-то негативными поступками, совершенными в далеком прошлом, с тем, что с глубокой древности известно как кармические проблемы.

На лекции будут рассмотрены вопросы:

• понятие кармы в Индийской и Тибетской традиции, её адаптация к современному человеку;

• проявление кармических проблем в повседневной жизни; o личностные и социальные ситуации;

o здоровье;

• психоэнергетика кармических проблем, их отражение в структурах тонкого тела;

• использование современных информационных и психоэнергетических технологий при работе с кармическими проблемами;

• кармические проблемы этносов, государственных образований; архетипы конца света;

Будут рассмотрены некоторые практические методики использования фрактальных мандал и фрактальных амулетов для очищения и гармонизации чакр, аккупунктурных каналов, защиты от негативных воздействий, активизации жизненного тонуса.

Остановимся на нашей разработке, компьютерном виртуальном сканере, его использовании при работе с кармическими проблемами.

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 (http://www.delphis.ru/contacts)

Метро: Китай-Город (выход в сторону Маросейки, нечётная сторона)

Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 – Елена Зажигина