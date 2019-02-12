Дорогие друзья!
В пятницу, 8 февраля 2019 года в 19:00 приглашаем вас в офис Благотворителного фонда «Дельфис» на лекцию
Кармические проблемы в жизни современного человека. Метаисторические аспекты, кармических проблем: Апокалипсис, Шамбалинская война
Встречу ведёт академик РАЕН, президент российского фонда «Трансперсональной психологии», директор Института ноосферных исследований», руководитель Международного проекта по экологии информационной среды фонда «За выживание и развитие человечества»
Евгений АлександровичФайдыш
На встрече будут рассмотрены вопросы понятия кармы, кармического опыта и этапы посмертного существования, а также психотехника проработки кармических проблем.
Одна из проблем современного человека — хронический стресс, низкий уровень жизненной энергии, постоянно преследующие неудачи. Очень часто все это имеет один общий корень, связанный с какими-то негативными поступками, совершенными в далеком прошлом, с тем, что с глубокой древности известно как кармические проблемы.
На лекции будут рассмотрены вопросы:
• понятие кармы в Индийской и Тибетской традиции, её адаптация к современному человеку;
• проявление кармических проблем в повседневной жизни; o личностные и социальные ситуации;
o здоровье;
• психоэнергетика кармических проблем, их отражение в структурах тонкого тела;
• использование современных информационных и психоэнергетических технологий при работе с кармическими проблемами;
• кармические проблемы этносов, государственных образований; архетипы конца света;
Будут рассмотрены некоторые практические методики использования фрактальных мандал и фрактальных амулетов для очищения и гармонизации чакр, аккупунктурных каналов, защиты от негативных воздействий, активизации жизненного тонуса.
Остановимся на нашей разработке, компьютерном виртуальном сканере, его использовании при работе с кармическими проблемами.
Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 (http://www.delphis.ru/contacts)
Метро: Китай-Город (выход в сторону Маросейки, нечётная сторона)
Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 – Елена Зажигина
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