Приглашаем на выставку В.В. Надёжина

Дорогие друзья!

Московский Союз художников (МСХ) и Гильдия художественного проектирования приглашают на юбилейную выставку Заслуженного художника России Владимира Васильевича Надежина «Живые камни планеты».

Она будет проходить с 17 по 22 сентября в выставочном зале МСХ

по адресу Кузнецкий мост, 20

В.В. Надёжин имеет за своими плечами не только солидный багаж осуществлённых творческих планов, художественных и музейных проектов, но и превосходную профессиональную базу. Окончив в 1968 году самую элитную московскую среднюю художественную школу (МСХШ), он поступает в не менее известное художественное заведение – Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ) им. Строганова, и успешно заканчивает его в 1973 году. Является автором многих музейных комплексов в России и за рубежом (Государственный музей истории ГУЛАГа, мемориальный музей немецких антифашистов, музей В.И. Ленина в г. Фрунзе, музей Хо Ши Мина во Вьетнаме и другие).

В творческой галерее художника особое место принадлежит живописи. Он занимается ею с 1965 года. Именно с этого времени начинается для него период формирование его творческого стиля. Искусствовед А. Сарабьянов так определил характер его живописи: «Пейзажную живопись Владимира Надежина можно отнести к пантеистическому восприятию мира» (Цикл «Пантеистические мотивы» 1989–1993 гг.).

Цикл «Венера земная и небесная» (1993–1999 гг.) связан с персональной выставкой художника в галерее в Староконюшенном переулке Москвы, где, как в эпоху Ренессанса, гармонично сплелись разные виды искусства, и прекрасную одухотворенную живопись дополняли поэзия и музыка.

Последний цикл, которому будет посвящена и экспозиция юбилейной выставки, является тема духовной экологии Земли «Живые камни планеты». Художник начал работать с ним ещё в 1999 году и считает эту тему основной в своём творчестве. Работы, представленные в этом цикле, были написаны и навеяны путешествиями художника по нашей планете, часто в святых местах разных стран, их духовных центрах. Это и этюды, и станковые работы символически изображающие образы пяти континентов Земли. По мысли автора цель этого цикла рассказать о духовном пространстве планеты, её континентах, как части одного живого организма, которому присуща гармония со всем космосом.

Эта тема нашла признание не только в России, но и во многих странах мира. Так, персональные выставки художника прошли в США, Англии, Испании, Индонезии, Индии, Египте, Люксембурге, Бангладеш, Танзании, Замбии. Его работы находятся в музеях России, Греции, Индии, Замбии, Испании.

За свои творческие заслуги В.В. Надёжин награжден Орденом труда ГДР, серебряной медалью Академии художеств СССР, медалью «850 лет Москвы», орденом Трудового Знамени Социалистической республики Вьетнам. Художник является одним из учредителей и президентом Благотворительного фонда «Дельфис».

Юбилейная выставка Владимира Надежина также будет представлять его цикл «Живые камни планеты» в более завершённом виде.

Добро пожаловать!

А.И. Белова, Искусствовед

Выставочный зал МСХ на Кузнецком мосту, 20 работает с 12 до 19 часов. Выходной день – понедельник. Стоимость билетов – 60, 80 рублей. Бесплатный вход – для членов художественных творческих союзов, сотрудников художественных галерей и музеев, студентов художественных вузов, лиц, имеющих социальные льготы.

Проезд до станций метро «Кузнецкий мост», «Лубянка».

Контактные телефоны: 8-495-624-79-52, 8-495-624-79-35