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Новости
 
14.01.2020
Приглашаем на выставку картин Надежды Бикаловой

Дорогие Друзья!


Приглашаем вас посетить выставку картин «ОЗАРЕНИЕ»  автора НАДЕЖДЫ БИКАЛОВОЙ 

 

 


НАДЕЖДА БИКАЛОВА, кандидат экономических наук, профессор Международной славянской академии наук, образования и культуры

 

Художница рассказывает о себе: «Свою живопись я называю “АРТ-ПЛЮС”. Пишу радостные эмоции, вдохновляющие пейзажи, сочные натюрморты, удивительных сказочных героев. Картины выполнены акварелью, гуашью и маслом на бумаге и холсте. Участвовала в выставках в ГБУК г. Москвы КЦ “Митино” и социальном центре района Митино г. Москвы в 2018-2019 годах. Получила благодарность за участие в отчетной выставке клуба “Рисуем вместе” в рамках проекта Мэра “Московское долголетие” в выставочном зале культурного центра Митино в 2019 году.  В 2019 году вышла книга сказок детской писательницы Любови Сидоровой "Город волшебных фонтанов" с моими иллюстрациями».

 

Выставка работает с 11.02.2020 по 29.02.2020. в библиотеке №202 по адресу:

 МОСКВА, УЛ. КАСТАНАЕВСКАЯ, Д.52, СТР.2, СТ. МЕТРО «ПИОНЕРСКАЯ» (ОТ СТ. «КИЕВСКАЯ» ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН ПОЕЗДА, ИДУЩЕГО В СТОРОНУ СТ. «КУНЦЕВСКАЯ»). 

Тел. +7 (499) 144-05-03

 

 

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