Приглашаем на встречу с доктором тибетской медицины
Дорогие друзья!
В пятницу, 7 февраля 2020 года в 18:30 приглашаем вас на очередную встречу-беседу с доктором традиционной тибетской медицины
Барахоевым Вячеславом Анатольевичем
Барахоев Вячеслав Анатольевич – врач тибетской медицины, пульсодиагност, ученик доктора Лавранга Калсанга, выпусник Института тибетской медицины Ютог Менлинг в северной Индии (Норбулинка, Дхарамсала).
Получил также образование в Боннском университете (Германия) по специальности тибетология.
Проходил врачебную практику в Индии, в штате Химачал Прадеш, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани и в других городах России.
Тема беседы:
Медицинская наука Тибета
Продолжение беседы
На лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
– Кто изучает тибетскую медицину;
– Что она изучает;
– Как её изучают.
Вход на лекцию свободный.
После лекции можно записаться на приём к доктору.
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина
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