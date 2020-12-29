Приглашаем на встречу с астрологом

Дорогие друзья!

В воскресенье, 27 декабря 2020 года в 18:00 приглашаем на онлайн-встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом

Плекиной Мариной Вячеславовной

(в Интернет пространстве Мэри Лео)

Тема встречи:

Что год грядущий нам готовит? Астрологический прогноз на 2021 год



На встрече будут затронуты следующие вопросы:

Чем отличаются пророчества от прогнозов?

Как создаются астрологические прогнозы?

Немного поговорим о прошедшем 2020 годе

Какая астрологическая погода нас ждет в 2021 году?

Фатальны ли гороскопы и можно ли подстелить себе соломку?

Встреча состоится 27 декабря в 18:00 в ZOOM: Идентификатор встречи: 880 4873 0799 Пароль встречи: 124479

Мероприятие бесплатное

Вопросы по тел. издательства Дельфис: +7-916-492-2042 Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.

Образование: МВТУ им. Баумана, «Электронно-вычислительные машины», Школа «Русская йога», Московская школа астро-психологии под управлением Ирины и Михаила Кош, Школа «рейки» I ступень, Высшая школа астрологии, Москва, отдельные курсы по астрологии и биоэнергетике, Второе Высшее образование. Институт Психологии и Психоанализа на Чистых Прудах, психолог-консультант, Школа психофизиологической диагностики и электрорегуляции Ольги Кузьменко, Школа Родосвет, «Жива» I ступень, Институт Психологии и Психоанализа на Чистых Прудах, направление «Космоэнергетика и спецпсихология», Школа классической космоэнергетики Эмиля Багирова. Магистр космоэнергетики, Международная Федерация Классической Космоэнергетики. Квалификационный сертификат. Высшая категория по специальности практик нетрадиционной медицины, Авторский курс Ирины Бухаровой, Рижский Государственный Университет. Medicine. Professional development program, Международный Центр эзотерики и парапсихологии «Альвасар» (Учителя Айрен и Джули По) «Прогностическая и кармическая ТАРОнумерология», Международный центр «Оливинг». Учитель Оливия Линг. Рунические практики. Славянские руны. Родовая нумерология. Кристалл рода. 1 и 2 ступени.

Встреча состоится 27 декабря в 18:00 в ZOOM: Идентификатор встречи: 880 4873 0799 Пароль встречи: 124479

Вопросы по тел. издательства Дельфис: +7-916-492-2042 Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru