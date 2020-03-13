Приглашаем на встречу с астрологом
Дорогие друзья!
Во вторник, 17 марта 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом
Плекиной Мариной Вячеславовной
(в Интернет пространстве Мэри Лео)
Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) - профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.
Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.
Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.
Тема встречи:
Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Часть 3. Что происходит с Человеком? (Продолжение - Дети Новой Эпохи)
На встрече будут затронуты следующие вопросы:
Как изменения, происходящие с Землей, Человечеством и Человеком, отражаются на детях Новой Эпохи:
– поколения XYZ
– здоровье современного поколения
– амбидекстры и аутисты
– дети Индиго – кто они?
– дети Индиго с точки зрения астрологии
– дети Индиго с точки зрения нумерологии
– дети Индиго с точки зрения эзотерики
– связь современных детей с коллективным бессознательным
– проблема взаимоотношения поколений
Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru
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