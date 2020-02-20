Приглашаем на встречу с астрологом

Дорогие друзья!



Во вторник, 25 февраля 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом



Плекиной Мариной Вячеславовной

(в Интернет пространстве Мэри Лео)





Тема встречи:



Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Часть 3. Что происходит с Человеком?



На встрече будут затронуты следующие вопросы:

-Как происходящие с Землей и Человечеством изменения отразятся на каждом из нас

-изменение биохимии тела

-новые способности

-дети Индиго или поколение Z

-проблема взаимоотношений полов

-возвращение Матери Мира

Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город

Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru



Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.



