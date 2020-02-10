Приглашаем на встречу с астрологом

Дорогие друзья! Во вторник, 11 февраля 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом

Плекиной Мариной Вячеславовной

(в Интернет пространстве Мэри Лео)

Тема встречи:



Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Часть 2. Что происходит с Человечеством?

(продолжение)

На встрече будут затронуты следующие вопросы:

– Циклы. Переход в 6-ую расу

– Эра Водолея. Миф или реальность?!

– Таро двухтысячелетнего цикла

– Что нас ждет в эпоху Водолея

Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город

Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.