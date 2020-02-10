Приглашаем на встречу с астрологом
Дорогие друзья!
Во вторник, 11 февраля 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом
Плекиной Мариной Вячеславовной
(в Интернет пространстве Мэри Лео)
Тема встречи:
Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Часть 2. Что происходит с Человечеством?
(продолжение)
На встрече будут затронуты следующие вопросы:
– Циклы. Переход в 6-ую расу
– Эра Водолея. Миф или реальность?!
– Таро двухтысячелетнего цикла
– Что нас ждет в эпоху Водолея
Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru
Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.
Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.
Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.
- Ваши рецензии
Добавить рецензию