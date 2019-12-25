Приглашаем на встречу с астрологом

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.



Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.



Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.