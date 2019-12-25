Приглашаем на встречу с астрологом
Дорогие друзья!
Во вторник, 17 декабря 2019 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом
Плекиной Мариной Вячеславовной
(в Интернет пространстве Мэри Лео)
Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.
Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.
Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.
Тема встречи:
Что год грядущий нам готовит? Астрологический прогноз на 2020 год
На встрече будут затронуты следующие вопросы:
Чем отличаются пророчества от прогнозов?
Как создаются астрологические прогнозы?
Какая астрологическая погода нас ждет в 2020 году?
Фатальны ли гороскопы и можно ли подстелить себе соломку?
Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru
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