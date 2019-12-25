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Новости
 
11.12.2019
Приглашаем на встречу с астрологом

Дорогие друзья!
Во вторник, 17 декабря 2019 года в 18:30 приглашаем  на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом

 

Плекиной Мариной Вячеславовной

(в Интернет пространстве Мэри Лео)

 

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео)  профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и  просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.

 

Тема встречи:

Что год грядущий нам готовит? Астрологический прогноз на 2020 год

 

На встрече будут затронуты следующие вопросы:

 

Чем отличаются пророчества от прогнозов?
Как создаются астрологические прогнозы?
Какая астрологическая погода нас ждет в 2020 году?
Фатальны ли гороскопы и можно ли подстелить себе соломку?

 

 

Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город

Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru

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