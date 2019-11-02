Приглашаем на встречу с астрологом

Дорогие друзья! Во вторник, 29 октября 2019 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом Плекиной Мариной Вячеславовной (в Интернет пространстве Мэри Лео)

Тема встречи:



Эпоха Водолея. Трудности и радости перехода

На встрече будут затронуты следующие вопросы:

Что происходит с Землей?

Что происходит с Человечеством?

Что происходит с Человеком?

Что поможет облегчить переход?

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.



Образование: МВТУ им. Баумана, «Электронно-вычислительные машины», Школа «Русская йога», Московская школа астро-психологии под управлением Ирины и Михаила Кош, Школа «рейки» I ступень, Высшая школа астрологии, Москва, отдельные курсы по астрологии и биоэнергетике, Второе Высшее образование. Институт Психологии и Психоанализа на Чистых Прудах, психолог-консультант, Школа психофизиологической диагностики и электрорегуляции Ольги Кузьменко, Школа Родосвет, «Жива» I ступень, Институт Психологии и Психоанализа на Чистых Прудах, направление «Космоэнергетика и спецпсихология», Школа классической космоэнергетики Эмиля Багирова. Магистр космоэнергетики, Международная Федерация Классической Космоэнергетики. Квалификационный сертификат. Высшая категория по специальности практик нетрадиционной медицины, Авторский курс Ирины Бухаровой, Рижский Государственный Университет. Medicine. Professional development program, Международный Центр эзотерики и парапсихологии «Альвасар» (Учителя Айрен и Джули По) «Прогностическая и кармическая ТАРОнумерология», Международный центр «Оливинг». Учитель Оливия Линг. Рунические практики. Славянские руны. Родовая нумерология. Кристалл рода. 1 и 2 ступени.

Встреча состоится в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1

Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru