Приглашаем на встречу «Музыка и Учение Живой Этики»

Дорогие друзья! В пятницу, 2 ноября 2018 года в 18:00 приглашаем Вас в офис Благотворительного фонда «Дельфис» на вечер

Музыка и Учение Живой Этики

На встрече разговор пойдёт на темы:

Общие сведения о музыке

Учение Живой Этики о музыке

Немного об истории развития европейского исскуства и музыки

Встречу ведёт композитор

Владимир Владимирович Фесенко

В произведениях композитора открываются тайны Тонкого мира, с его музыкой слушатели могут путешествовать среди звёзд. Большое место в творчестве Владимира Владимировича занимают сочинения, связанные с образами картин С.Н. и Н.К. Рерихов, а также романа К.Е. Антаровай «Две жизни». Вечная тема любви звучит в произведениях «История любви Ситы и Рамы», «О Заратустре и Аллаиле», «Орфей и Эвридика». В интерпретациях художественных произведений Святослава Рериха «Четыре женских портрета» все женские образы объединяет внутренняя духовная красота и устремлённость в будущее.

В.В. Фесенко убеждён, что музыка – это язык Вселенной.

Надеемся, что встреча окажется для всех увлекательной и Владимир Владимирович Фесенко будет частым гостем в нашем клубе.

Вход свободный

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1

Метро: Китай-Город (выход в сторону Маросейки, нечётная сторона)

http://www.delphis.ru/contacts

Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 – Елена Зажигина