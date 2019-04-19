Приглашаем на вечер «Звук: иллюзия и реальность»

Речь пойдёт о реальности и иллюзорности нашего мира по книге Ганса Файхингера «Философия “Как если бы”»

Ганс Файхингер, автор концепции фикционализма, выдвигает идею о создаваемых людьми объясняющих фикциях (гипотетические фикции), которые и позволяют человеку воспринимать мир, превращают предметы мира в объекты познания. К объясняющим фикциям человек относится «как если бы их объекты были реальны».