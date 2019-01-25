Приглашаем на вечер «Звук: иллюзия и реальность»

Дорогие Друзья! В среду, 30 января 2019 года в 18:00 приглашаем Вас в офис Благотворительного фонда «Дельфис» на лекцию из цикла бесед

Звук: иллюзия и реальность

Встречи ведёт заслуженная артистка РФ, лауреат международных конкурсов пианистов, в том числе конкурса им. П.И. Чайковского, солистка Московской государственной академической филармонии (1974–2009), президент и художественный руководитель Фонда духовного развития «Искусство – детям»

Наталья Сергеевна Гаврилова

Наталья Сергеевна многие годы сотрудничает с журналом «Дельфис». Она является автором цикла «Ода вегатарианству», её перу принадлежат статьи «Это наши дети!», «Истина, ложь и любовь», «Невидимые нити эмоций» и др., а также монография «Пианист и его эмоции» об эмоциональных состояниях пианиста-исполнителя в процессе его работы над музыкальным произведением.

Тема встречи:

О работе психических сил

Речь пойдёт о системе К. Станиславского по книге К.Е. Антаровой «На одной творческой тропе»

Надеемся, что эти встречи расширят ваше представление о звуке, познакомят Вас с интересными людьми и музыкальными произведениями.

Вход свободный.

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1

Метро: Китай-Город (выход в сторону Маросейки, нечётная сторона)

Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 – Елена Зажигина