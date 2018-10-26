Приглашаем на вечер «Звук: иллюзия и реальность»

Дорогие Друзья! В понедельник, 29 октября 2018 г. в 18:30 приглашаем Вас в офис Благотворительного фонда «Дельфис» на первую лекцию цикла бесед

Звук: иллюзия и реальность

Встречи будет вести заслуженная артистка РФ, лауреат международных конкурсов пианистов, в том числе конкурса им. П.И. Чайковского, солистка Московской государственной академической филармонии (1974–2009), президент и художественный руководитель Фонда духовного развития «Искусство – детям»

Наталья Сергеевна Гаврилова

Наталья Сергеевна многие годы сотрудничает с журналом «Дельфис». Она является автором цикла «Ода вегатарианству», её перу принадлежат статьи «Это наши дети!», «Истина, ложь и любовь», «Невидимые нити эмоций» и др., а также монография «Пианист и его эмоции» об эмоциональных состояниях пианиста-исполнителя в процессе его работы над музыкальным произведением.

На вечере Наталья Сергеевна будет говорить о тайнах звука, и не только с материальной стороны: «На первый взгляд, момент соприкосновения пальца и клавиши вполне материален. ... Однако если подойти к решению данной проблемы не только с материальной стороны, что мы и предлагаем сделать, то обнаружится совсем другой путь к извлечению желаемого звука».

Надеемся, что эти встречи расширят ваше представление о звуке, познакомят Вас с интересными людьми и музыкальными произведениями.

Вход свободный.

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1

Метро: Китай-Город (выход в сторону Маросейки, нечётная сторона)

Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 – Елена Зажигина