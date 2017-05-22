Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

Дорогие друзья! Приглашаем вас в среду, 24 мая 2017 г. в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №149

Тема семинара:

Категориальное созерцание пространства

Докладчик:

Василий Юрьевич Мурасов, театральный режиссёр, член философского объединения ОФИР

ОФИР – это круглый стол представителей разных профессий: математиков, физиков, историков, журналистов. Главное направление – феноменология. Цель – познать чистое бытие, выйти за пределы ощущений и стереотипов осмысления, пользуясь достижениями науки. Мурасов, осмысляя физический абсолют науки, вводит представление о двух материях, разделённых особенностью нашего созерцания пространства. В докладе он поясняет необходимость подобного разделения и приводит аргументы в его пользу. Категориальное созерцание пространства – термин, взятый из феноменологии – докладчик поясняет на чертежах, взятых из мифов Платона.



Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова