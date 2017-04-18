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Новости
 
18.04.2017
Приглашаем на научный семинар «Дельфис»
 Дорогие друзья!
Приглашаем вас  в среду, 26  апреля  2017 г. в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №148
 
Тема семинара:


  Великие тайны Апокалипсиса. Обзор междисциплинарного  исследования


 
    Докладчик: кандидат  технических наук, эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991-1996)
 

Андрей Александрович Осипов-Скурлягин
 

Известный   феномен  эволюционной сингулярности  традиционно описывается  в науке  в терминах  синергетики  как бифуркация.   Установлено, что Апокалипсис, в своей сокровенной сути, описывает ту же бифуркацию, но на языке символов, смысл которых традиционное богословие  на протяжении 2000 лет рассматривало как проблемную аномалию, предоставив науке самостоятельное право разбираться  с этой проблемой.
 

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

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