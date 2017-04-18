Приглашаем на научный семинар «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 26 апреля 2017 г. в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №148
Тема семинара:
Великие тайны Апокалипсиса. Обзор междисциплинарного исследования
Докладчик: кандидат технических наук, эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991-1996)
Андрей Александрович Осипов-Скурлягин
Известный феномен эволюционной сингулярности традиционно описывается в науке в терминах синергетики как бифуркация. Установлено, что Апокалипсис, в своей сокровенной сути, описывает ту же бифуркацию, но на языке символов, смысл которых традиционное богословие на протяжении 2000 лет рассматривало как проблемную аномалию, предоставив науке самостоятельное право разбираться с этой проблемой.
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова
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