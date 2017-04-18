Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

Андрей Александрович Осипов-Скурлягин



Известный феномен эволюционной сингулярности традиционно описывается в науке в терминах синергетики как бифуркация. Установлено, что Апокалипсис, в своей сокровенной сути, описывает ту же бифуркацию, но на языке символов, смысл которых традиционное богословие на протяжении 2000 лет рассматривало как проблемную аномалию, предоставив науке самостоятельное право разбираться с этой проблемой.



Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова