Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в среду, 22 февраля 2017 г. в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №147

Тема семинара:

Раннее Солнце, физические условия на ранней Земле и происхождение жизни: совместимые модели

Докладчик:

М.В.Рагульская, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела солнечно-земных связей ИЗМИРАН

В докладе проводится верификация имеющихся теоретических моделей формирования Солнечной системы и физических условий на ранней Земле с точки зрения возможности существования и развития современного типа жизни.

Образование Солнечной системы происходило в плотной звездной ассоциации с присутствием соседних массивных звёзд, с возможностью неоднократных инжекций вещества в допланетные диски благодаря вспышкам сверхновых звёзд. Процессы формирования жизни могли начинаться уже на этом этапе. Экспериментальный материал по химическому составу молекулярных облаков в межзвёздном пространстве предполагает наличие активного добиологического синтеза сложных органических веществ в процессе формирования звёздных скоплений. Пока остаётся открытым вопрос, насколько важен был вклад дозвёздного органического синтеза в обогащение органикой формирующихся планет Солнечной системы, в том числе Земли. Однако эти данные позволяют не рассматривать в качестве непримиримо конкурентных гипотезу панспермии (занесения изначальных биологических структур из космоса на Землю) и гипотезу зарождения первичной жизни на Земле. Скорее всего эти гипотезы отражают разные этапы единого процесса.

Формирующиеся биологические структуры должны были одновременно уметь использовать УФ-излучение в качестве источника энергии, эффективно от него защищаться и проходить отбор на устойчивость к разрушительному воздействию излучения молодого Солнца (например, существующие молекулы ДНК являются максимально устойчивыми структурами к УФ-излучению). Фактор наличия мощного солнечного УФ-излучения при отсутствии защитной атмосферы современного типа скорее всего определял место и условия возникновения развитой земной биосферы. Умение защищаться и подстраиваться под излучение Солнца определяет многие адаптационные технологии древних и современных биологических объектов. Одним из физических факторов, крайне важных для развития биосферы, является наличие магнитного поля Земли. Вопрос о точном времени его возникновения до сих пор остаётся дискуссионным (от 4,2 млд лет назад -- по экспериментальным данным, и до 1-1,5 млд лет назад по имеющимся теоретическим моделям).



Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова