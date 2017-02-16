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Новости
 
16.02.2017
Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

 

Дорогие друзья!

Приглашаем вас  в среду, 22  февраля  2017 г. в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №147

 

Тема семинара:

 Раннее Солнце, физические условия на ранней Земле и происхождение жизни: совместимые модели

 

    Докладчик:

М.В.Рагульская, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела солнечно-земных связей ИЗМИРАН

 

В докладе проводится верификация  имеющихся теоретических моделей  формирования Солнечной системы и  физических условий на ранней Земле с точки зрения возможности существования и развития современного типа жизни.
Образование Солнечной системы происходило в плотной звездной ассоциации с присутствием соседних массивных звёзд, с возможностью неоднократных инжекций вещества в допланетные диски благодаря вспышкам сверхновых звёзд. Процессы формирования жизни могли начинаться уже на этом этапе. Экспериментальный материал по химическому составу молекулярных облаков в межзвёздном пространстве предполагает наличие активного добиологического синтеза сложных органических веществ в процессе формирования звёздных скоплений. Пока остаётся открытым вопрос, насколько важен был вклад дозвёздного органического синтеза в обогащение органикой формирующихся планет Солнечной системы, в том числе Земли. Однако эти данные  позволяют не рассматривать в качестве непримиримо конкурентных гипотезу панспермии (занесения изначальных биологических структур из космоса на Землю) и гипотезу зарождения первичной жизни на Земле. Скорее всего эти гипотезы отражают разные этапы единого процесса.
Формирующиеся биологические структуры должны были одновременно уметь использовать УФ-излучение в качестве источника энергии, эффективно от него защищаться и проходить отбор на устойчивость к разрушительному воздействию излучения молодого Солнца (например, существующие  молекулы ДНК являются максимально устойчивыми структурами к УФ-излучению). Фактор наличия мощного солнечного УФ-излучения при отсутствии защитной атмосферы современного типа скорее всего определял место и условия возникновения развитой земной биосферы. Умение защищаться и  подстраиваться под излучение Солнца определяет многие адаптационные технологии древних и современных биологических объектов. Одним из физических факторов, крайне важных для развития биосферы, является наличие магнитного поля Земли. Вопрос о точном времени его возникновения до сих пор остаётся дискуссионным    (от 4,2 млд лет назад -- по экспериментальным данным, и  до 1-1,5 млд лет назад  по имеющимся теоретическим моделям).
 

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

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