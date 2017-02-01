Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

В среду, 25 января 2017 г. в 17:30 в библиотеке им. Добролюбова состоится междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №146



Тема:



Фракталы, золотое сечение и масштабное подобие



Докладчик: кандидат технических наук



СУХОНОС СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

На семинаре предполагается обсудить вопрос о том, где и почему в природе встречается самоподобие. Фрактальные структуры, золотое сечение и масштабное подобие рассматриваются как примеры различного проявления самоподобия в природе. Анализируются теоретические особенности этих трёх проявлений и области, в которых каждое из них доминирует и наиболее ярко выражено.



Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова