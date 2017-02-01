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17.01.2017
Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

В среду, 25 января 2017 г. в 17:30 в библиотеке им. Добролюбова состоится междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №146


Тема:


  Фракталы, золотое сечение и масштабное подобие


    Докладчик: кандидат технических наук


СУХОНОС СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

 

На семинаре предполагается обсудить вопрос о том, где и почему в природе встречается самоподобие. Фрактальные структуры, золотое сечение и масштабное подобие рассматриваются как примеры различного проявления самоподобия в природе. Анализируются теоретические особенности этих трёх проявлений и области, в которых каждое из них доминирует и наиболее ярко выражено.
 

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

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