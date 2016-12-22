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Новости
 
19.12.2016
Приглашаем на научный семинар «Дельфис»

В среду, 28 декабря 2016 г. в 17:30 в библиотеке им. Добролюбова состоится междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №145

Тема:

В мире каустик – пламенеющие энерготрассы Вселенной. Фундаментальное единство  человека с ближним и дальним Космосом

Докладчик: кандидат физико-математических наук, заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис»

Якимова Нина Николаевна

 

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

 

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