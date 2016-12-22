Приглашаем на научный семинар «Дельфис»
В среду, 28 декабря 2016 г. в 17:30 в библиотеке им. Добролюбова состоится междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №145
Тема:
В мире каустик – пламенеющие энерготрассы Вселенной. Фундаментальное единство человека с ближним и дальним Космосом
Докладчик: кандидат физико-математических наук, заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис»
Якимова Нина Николаевна
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова
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