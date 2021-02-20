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Новости
 
20.02.2021
Приглашаем на Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 27 февраля 2021 года в 15:00 (мск) на Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской». Исследование III Шлоки I Станци Дзиян «Вселенского Разума не было, ибо не было Ах-Хи, чтобы вместить Его»

 

В программе принимают участие:

 

  • Эстер Покрандт, Теософское общество Австралии, Ложа «Саншайн – Кост» (Австралия, Саншайн-Кост)

  • Ифигения Кастамонити, Теософское общество Греции, Европейская школа теософии (Греция, Афины)

  • Арни Нарендран, Теософское общество Индии, «Ложа Блаватской» (Индия. Мумбаи)

  • Владимир Ярый, Теософское общество России, Ложа «Адамант», Московская школа теософии (Россия, г. Москва)

  • Научно-исследовательская группа (Комментарии)

 

Подключайтесь будет интересно!

Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID)
https://www.fondtheosophy.ru/zoom

Присоединиться ко встрече могут все желающие на платформе zoom. Если вы не зарегистрированы в zoom, при переходе на эту ссылку достаточно указать ваше Имя, и вашу электронную почту.

 

ЖДЕМ ВАС 27 февраля  2021 г. в 15 час. (московское время)

Подробности  https://www.fondtheosophy.ru/about/news/423-2021-01-31

Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 30 января) https://youtu.be/tIXboISrSDo

Запись видео Семинара 30 января  https://www.youtube.com/watch?v=9VQXi70ddnw&t=0s

Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ»   https://youtube.com/playlist?list=PLy…

Все Семинары  https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary

 

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