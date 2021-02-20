Приглашаем на Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар

Дорогие друзья! Приглашаем вас 27 февраля 2021 года в 15:00 (мск) на Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской». Исследование III Шлоки I Станци Дзиян «Вселенского Разума не было, ибо не было Ах-Хи, чтобы вместить Его»

В программе принимают участие:

Эстер Покрандт, Теософское общество Австралии, Ложа «Саншайн – Кост» (Австралия, Саншайн-Кост)

Ифигения Кастамонити, Теософское общество Греции, Европейская школа теософии (Греция, Афины)

Арни Нарендран, Теософское общество Индии, «Ложа Блаватской» (Индия. Мумбаи)

Владимир Ярый, Теософское общество России, Ложа «Адамант», Московская школа теософии (Россия, г. Москва)

Научно-исследовательская группа (Комментарии)

Подключайтесь будет интересно!

Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID)

https://www.fondtheosophy.ru/zoom

Присоединиться ко встрече могут все желающие на платформе zoom. Если вы не зарегистрированы в zoom, при переходе на эту ссылку достаточно указать ваше Имя, и вашу электронную почту.

ЖДЕМ ВАС 27 февраля 2021 г. в 15 час. (московское время)

Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/423-2021-01-31

Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 30 января) https://youtu.be/tIXboISrSDo

Запись видео Семинара 30 января https://www.youtube.com/watch?v=9VQXi70ddnw&t=0s

Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist?list=PLy…

Все Семинары https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary