Дорогие друзья!
Приглашаем вас 27 февраля 2021 года в 15:00 (мск) на Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской». Исследование III Шлоки I Станци Дзиян «Вселенского Разума не было, ибо не было Ах-Хи, чтобы вместить Его»
В программе принимают участие:
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Эстер Покрандт, Теософское общество Австралии, Ложа «Саншайн – Кост» (Австралия, Саншайн-Кост)
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Ифигения Кастамонити, Теософское общество Греции, Европейская школа теософии (Греция, Афины)
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Арни Нарендран, Теософское общество Индии, «Ложа Блаватской» (Индия. Мумбаи)
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Владимир Ярый, Теософское общество России, Ложа «Адамант», Московская школа теософии (Россия, г. Москва)
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Научно-исследовательская группа (Комментарии)
Подключайтесь будет интересно!
Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID)
https://www.fondtheosophy.ru/zoom
Присоединиться ко встрече могут все желающие на платформе zoom. Если вы не зарегистрированы в zoom, при переходе на эту ссылку достаточно указать ваше Имя, и вашу электронную почту.
ЖДЕМ ВАС 27 февраля 2021 г. в 15 час. (московское время)
Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/423-2021-01-31
Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 30 января) https://youtu.be/tIXboISrSDo
Запись видео Семинара 30 января https://www.youtube.com/watch?v=9VQXi70ddnw&t=0s
Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist?list=PLy…
Все Семинары https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary
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