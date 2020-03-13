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Новости
 
12.03.2020
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 18 марта 2020 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №158

    Тема семинара:

Русская мысль в математическом естествознании


    Докладчик:

Маврикиди Фёдор Иванович, канд. техн. н., Ин-ут проблем нефти и газа РАН

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)

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