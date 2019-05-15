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Новости
 
15.05.2019
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 22 мая 2019 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №157

    Тема семинара:

Теософская (метафизико-эзотерическая) и научная картины мира: сходство и различие, перспективы синтеза


    Докладчик:

кандидат философских наук

Наталья Анатольевна Шлемова 

 

Теософская картина мира есть манифестация Божественной Мудрости и основывается на духовном, трансперсональном опыте многих поколений исследователей-посвящённых с доисторических времён.

Научная картина мира возникает в Новое время (XVI–XVII века) и основывается на эмпирическом опыте или эксперименте, равно на анализе, наблюдении и синтезе, как и метафизическая картина, ярко представленная в Древнегреческой философии.

В докладе пойдёт речь о иррациональной и рациональной парадигмах знания и познания, их сближениях и принципиальных расхождениях, точках пересечения и потенциальном синтезе.

Литература.  "Тайная Доктрина", "Разоблачённая Изида" Е.П. Блаватской, "Теософская картина мира" Анни Безант, а также:  Стёпин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003;

И.Пригожин. И.Стенгерс. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой /Пер.с англ. Ю.А.Данилов.  М., 2008.

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)

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