Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Теософская картина мира есть манифестация Божественной Мудрости и основывается на духовном, трансперсональном опыте многих поколений исследователей-посвящённых с доисторических времён.

Научная картина мира возникает в Новое время (XVI–XVII века) и основывается на эмпирическом опыте или эксперименте, равно на анализе, наблюдении и синтезе, как и метафизическая картина, ярко представленная в Древнегреческой философии.

В докладе пойдёт речь о иррациональной и рациональной парадигмах знания и познания, их сближениях и принципиальных расхождениях, точках пересечения и потенциальном синтезе.

Литература. "Тайная Доктрина", "Разоблачённая Изида" Е.П. Блаватской, "Теософская картина мира" Анни Безант, а также: Стёпин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003;

И.Пригожин. И.Стенгерс. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой /Пер.с англ. Ю.А.Данилов. М., 2008.