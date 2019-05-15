Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 22 мая 2019 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №157
Тема семинара:
Теософская (метафизико-эзотерическая) и научная картины мира: сходство и различие, перспективы синтеза
Докладчик:
кандидат философских наук
Наталья Анатольевна Шлемова
Теософская картина мира есть манифестация Божественной Мудрости и основывается на духовном, трансперсональном опыте многих поколений исследователей-посвящённых с доисторических времён.
Научная картина мира возникает в Новое время (XVI–XVII века) и основывается на эмпирическом опыте или эксперименте, равно на анализе, наблюдении и синтезе, как и метафизическая картина, ярко представленная в Древнегреческой философии.
В докладе пойдёт речь о иррациональной и рациональной парадигмах знания и познания, их сближениях и принципиальных расхождениях, точках пересечения и потенциальном синтезе.
Литература. "Тайная Доктрина", "Разоблачённая Изида" Е.П. Блаватской, "Теософская картина мира" Анни Безант, а также: Стёпин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003;
И.Пригожин. И.Стенгерс. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой /Пер.с англ. Ю.А.Данилов. М., 2008.
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)
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