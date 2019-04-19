Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Экспериментально определён угловой диаметр Солнца по тепловому излучению.Этот тепловой диаметр регистрировался при помощи измерительной схемы Н.А. Козырева на базе моста Уитстона, один из резисторов которого был помещен в фокус телескопа-рефлектора. Показано, что тепловой диаметр Солнца не менее, чем на 12 % больше известного из литературы значения видимого его диаметра. Обсуждаются возможные причины такого расхождения