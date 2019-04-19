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Новости
 
15.04.2019
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 24 апреля 2019 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №156

    Тема семинара:

Тепловой диаметр Солнца


    Докладчик:

доктор физико-математических наук С.Н.Андреев 

 

Экспериментально определён угловой диаметр Солнца по тепловому излучению.Этот тепловой диаметр  регистрировался при помощи измерительной схемы Н.А. Козырева на базе моста Уитстона, один из резисторов которого был помещен в фокус телескопа-рефлектора. Показано, что тепловой диаметр Солнца не менее, чем на 12 % больше известного из литературы значения видимого его диаметра. Обсуждаются возможные причины такого расхождения

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)

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