Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 24 апреля 2019 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №156
Тема семинара:
Тепловой диаметр Солнца
Докладчик:
доктор физико-математических наук С.Н.Андреев
Экспериментально определён угловой диаметр Солнца по тепловому излучению.Этот тепловой диаметр регистрировался при помощи измерительной схемы Н.А. Козырева на базе моста Уитстона, один из резисторов которого был помещен в фокус телескопа-рефлектора. Показано, что тепловой диаметр Солнца не менее, чем на 12 % больше известного из литературы значения видимого его диаметра. Обсуждаются возможные причины такого расхождения
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)
- Ваши рецензии
Добавить рецензию