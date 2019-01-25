Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 30 января 2019 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова (читальный зал) на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №155
Тема семинара:
Штормгласс – новые исследования старого прибора
Докладчики:
доктор физико-математических наук С.Н.Андреев (ИОФРАН) и кандидат технических наук В.В.Абрамов (АСТРОИНФОРМ)
Штормгласс – прибор, предсказывающий бурю. Он появился более 400 лет тому назад, по-видимому, в результате алхимических экспериментов, и нашёл широкое применение во флоте. Легендарный капитан Немо из научно-фантастического романа Жюль Верна пользуется этим прибором на борту своей подводной лодки. Что касается истории, документально зафиксировано его применение на парусниках ещё в 1750 году. Штормгласс представляет собой запаянный наглухо стеклянный цилиндрический сосуд, заполненный смесью камфоры, нашатыря и калиевой селитры, растворенных в смеси спирта с дистиллированной водой. В зависимости от грядущего состояния погоды кристаллы камфоры то растворяются и становятся невидимы, то выпадают в виде ясно различимого осадка. Многочисленные исследования не смогли объяснить, каким образом кристаллы в запаянной стеклянной колбе, расположенной в отапливаемом помещении (например, в каюте), могут предсказывать изменения погоды за окном (за бортом). В докладе приводятся анализ различных гипотез и результаты натурных экспериментов, которые достоверно (десятки тысяч опытов) подтвердили существование эффекта.
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)
- Ваши рецензии