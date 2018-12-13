Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»



Докладчик:

физик, инициатор и руководитель «Университета Понимания»

Александр Юрьевич Гагин

Новая эпоха уже наступила, а мы оказались не готовы ей соответствовать. Программа В.И. Вернадского, озвученная им почти сто лет назад в 1931 году, о необходимости коренного изменения научного мировоззрения в связи с глобальными переменами в жизни и в самой природе, оказалась неуслышанной. Новое мировоззрение, однако, существует, оно создаётся непрерывным трудом многих исследователей, в него входят все истинные знания прежних эпох. Доклад содержит авторское введение в целостное знание и посвящён перспективам человеческого образа жизни.