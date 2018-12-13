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Новости
 
13.12.2018
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 19 декабря 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова  на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №155

    Тема семинара:

    К вопросу о развитии целостного научного мировоззрения


    Докладчик:

физик, инициатор и руководитель «Университета Понимания»

Александр Юрьевич Гагин

 

Новая эпоха уже наступила, а мы оказались не готовы ей соответствовать. Программа В.И. Вернадского, озвученная им почти сто лет назад в 1931 году, о необходимости  коренного изменения научного мировоззрения в связи с глобальными переменами в жизни и в самой природе, оказалась неуслышанной. Новое мировоззрение, однако, существует, оно создаётся непрерывным трудом многих исследователей, в него входят все истинные знания прежних эпох. Доклад содержит  авторское введение в целостное знание и посвящён перспективам человеческого образа жизни.

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

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