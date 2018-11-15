Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 21 ноября 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова (читальный зал) на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №154
Тема семинара:
Живые системы под влиянием внешних воздействий окружающей среды
(В продолжение работ А.Л.Чижевского)
Докладчик:
доктор технических наук, зав. лабораторией Института медико-биологических проблем РАН.
Владимир Владимирович Цетлин
Докладчик подводит итог циклу проведённых исследований.
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)
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