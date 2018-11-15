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Новости
 
14.11.2018
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 21 ноября 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова (читальный зал) на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №154

    Тема семинара:

    Живые системы под влиянием внешних воздействий окружающей среды

(В продолжение работ А.Л.Чижевского)


    Докладчик:

доктор технических наук, зав. лабораторией  Института медико-биологических проблем РАН.

Владимир Владимирович Цетлин

 

Докладчик подводит итог  циклу проведённых исследований.

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (читальный зал)

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