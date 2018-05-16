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Новости
 
16.05.2018
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 23 мая 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №153

    Тема семинара:

    Научно-технический прогресс  – благо или зло?


    Докладчик:

Действительный член Международной академии прогнозирования

Гольберт Валерия Владимировна

 

    Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

    

 Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (абонемент)

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