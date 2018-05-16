Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 23 мая 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №153
Тема семинара:
Научно-технический прогресс – благо или зло?
Докладчик:
Действительный член Международной академии прогнозирования
Гольберт Валерия Владимировна
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова (абонемент)
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