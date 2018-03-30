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Новости
 
22.03.2018
Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»

Дорогие друзья!
    Приглашаем вас  в среду, 28 марта 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №152

 

Тема семинара:

Бессмертие и старение в контексте эволюции

 

Докладчик:

 

доктор биологических наук, биохимик, геронтолог

Елена Владимировна Терёшина

 

Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова

 

Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова

 

 

 

 

 

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