Приглашаем на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в среду, 28 марта 2018 года в 17:30 в библиотеку им. Добролюбова на междисциплинарный научный семинар журнала «Дельфис» №152
Тема семинара:
Бессмертие и старение в контексте эволюции
Докладчик:
доктор биологических наук, биохимик, геронтолог
Елена Владимировна Терёшина
Ведущие: С.К.Борисов, Н.Н.Якимова
Место проведения: Смоленская площадь, д.13/21 (ст. метро «Смоленская» Филёвской линии), библиотека им. Добролюбова
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